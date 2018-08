Het is de afgelopen dagen hét gesprek van de dag: Ed Nijpels die een relatie zou hebben gehad met Linda de Mol. De voormalig politicus klapte uit de school over de romance tussen hem en de presentatrice, die zo’n 35 jaar geleden plaats zou hebben gevonden. Volgens Linda was er totaal geen sprake van en deelde haar kant van het verhaal, en nu lijkt Nijpels ook langzaam terug te krabbelen.

Toen de uitspraken van Ed Nijpels bij Linda de Mol terecht kwamen, was de presentatrice compleet verbaasd. ‘Een relatie? Ik ben echt serieus verbijsterd door deze opmerking’, liet ze weten.

Andere ‘Linda’

Voor verschillende media was dit de aanleiding om Nijpels nogmaals flink aan de tand te voelen over zijn ‘eerste relatie in de mediawereld’. Zo confronteerde Veronica-dj Giel Beelen de VVD-coryfee, wat leidde tot een ongemakkelijk gesprek. Privé schrijft dat Ed Nijpels een andere ‘Linda’ bedoelde; niet Linda de Mol, maar de Haagse Linda Geverdinck, destijds secretaresse bij de CDA-fractie. Gevalletje: zelfde voornaam, andere persoon. Wat Nijpels erover zegt? ‘Ik kan mij die Linda nog wel herinneren, ik spreek haar nog weleens. Verder wil ik er niet al te veel aan toevoegen.’

Beeld: ANP