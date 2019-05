Duncan Laurence over geliefde: ‘Gerco weet dat ik nu moet knallen’

Duncan Laurence staat wereldwijd in de schijnwerpers sinds zijn Songfestivalwinst. Dat zijn privéleven hierdoor op een lager pitje komt te staan, begrijpt zijn partner Gerco Derksen (zó ziet hij eruit) maar al te goed.

Een week na zijn overwinning op het Eurovisie Songfestival, sleept hij een optreden op Pinkpop binnen. “Een enorme eer”, vindt de zanger. “Ik twijfelde geen seconde. Ik zei gelijk: yes, let’s go, we gaan ervoor”, zegt hij in de Qmusic-ochtendshow van Mattie en Marieke.

Knallen

Er komt gigantische veel op Duncan af. Hij probeert zijn rust te pakken, maar geeft toe dat dat moeilijk is. Al helemaal omdat de zanger weet dat hij nu de vruchten moet plukken. “Ik leg op bepaalde momenten mijn telefoon weg en geniet van het hier en nu. Maar nu is het door knallen”, zegt hij. “Dat weet mijn vriend, dat weet mijn familie. Die combinatie wordt vanzelf weer goed, maar nu moet ik Europa laten zien wie ik ben en wat ik in huis heb.”

