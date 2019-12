Duncan Laurence bedankt 2019: ‘het jaar dat alles veranderde’

Duncan Laurence is ontzettend dankbaar voor alles dat hem het afgelopen jaar op muzikaal gebied is overkomen. Afgelopen jaar veranderde alles voor hem, schrijft hij op Instagram. “En met alles bedoel ik volledig alles”.

De zanger heeft het hier over zijn deelname aan het Eurovisiesongfestival.

Begin van iets groots

Wat begon als een klein idee van Ilse DeLange “bleek het begin van iets groots”, blikt de songfestivalwinnaar terug op 2019. Na zijn winst op het liedjesfestijn volgden tientallen optredens, een Europese tournee en een single. “Een impact die de rest van mijn dagen doorwerkt in mijn carrière en leven”, aldus Duncan, die naar eigen zeggen eindelijk de kans kreeg om zijn droom na te jagen.

Starten met bouwen

“In 2019 vonden ik en mijn team de perfecte vaste basis om te beginnen met bouwen”. En de 25-jarige zanger is dan ook vastberaden om de komende jaren verder te bouwen aan zijn plek in de muziekwereld. Ook hoopt Duncan in de toekomst jonge, nieuwe artiesten te kunnen helpen “om hun doelen te bereiken en hun dromen te bereiken, net zoals Ilse DeLange met mij deed en doet.”

Lees ook: Om op te vreten: zó zag Duncan Laurence eruit als kind

Dankbaar

Tot slot bedankt hij al zijn fans. “Ik ben zo blij en vereerd om dit jaar op tournee te zijn geweest en om jullie allemaal te hebben ontmoet. Jullie maken het mogelijk dat ik mijn droom kan leven en ik kan jullie daar niet genoeg voor bedanken.”

“2020 wordt een jaar vol nieuwe kansen. En ik kan niet wachten om te beginnen. Maar eerst, nog een paar dagen vrij na een lang en geweldig jaar: 2019. Het jaar waarin alles is veranderd”, sluit Duncan af.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP