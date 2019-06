Om op te vreten: zó zag Duncan Laurence eruit als kind

Zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival – en niet te vergeten zijn winst – heeft Duncan Laurence in één klap wereldberoemd gemaakt. Zijn nummer ‘Arcade’ is sindsdien dan ook een regelrechte hit en inmiddels ruim vijftig miljoen keer beluisterd via Spotify. Die mijlpaal viert de zanger met een foto uit de oude doos.

Op het kiekje zien we de kleine Duncan lachend in de camera kijken. “Als deze kleine Duncan had geweten dat zijn eerste single ooit de oren van meer dan 50.000.000 mensen op Spotify zou bereiken, zou zijn lach vijftig keer groter zijn geweest”, schrijft de songfestivalwinnaar erbij. Hij grapt: “Of niet, want hij zou niet hebben geweten wat Spotify is.”

Krullenbol

Duncan wekt een hoop vertederende reacties op met zijn jeugdfoto. “Superschattig die krulletjes!”, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: “Deze foto maakt mijn dag!”

