Zoek de verschillen: dít is de dubbelganger van Meghan Markle

De meeste mensen kennen Meghan Markle al van haar rol in ‘Suits’, maar sinds de voormalig actrice is getrouwd met prins Harry, is ze voor écht niemand een onbekende meer. Daar heeft niet alleen de hertogin aan moeten wennen, maar ook de 34-jarige Sarah Mhlanga.

We horen je denken: wié is Sarah Mhlanga? Het is de vrouw die continu wordt aangezien voor Meghan Markle. Ze lijkt zo op de vrouw van prins Harry dat ze vaak wordt aangestaard tijdens het boodschappen doen en zelfs regelmatig om een handtekening wordt gevraagd. Zie jij de gelijkenissen?

‘Meghan Markle’ lookalike pays royal visit to Warrington Market https://t.co/QHNO9B0feS pic.twitter.com/cLt2J6AsKj — Warrington Guardian (@warringtonnews) 17 mei 2018

Meghan zou overigens nog vaak zelf boodschappen doen, in de buurt van Kensington Palace. ‘Om niet meteen herkend te worden door fans, draagt de hertogin vaak een pet en andere kleren’, aldus een bron.

