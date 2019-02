André Hazes kan in Nederland niet over straat zonder herkend te worden. En in Italië ook niet! Maar dan om een heel andere reden…

Lees ook: Zien: André Hazes heeft een groot portret op zijn lichaam laten tatoeëren

Een Italiaanse website heeft onze André verward met Brad Pitt! De website schreef gisteren over het uit de hand gelopen hobbyproject van de Achterhoekse Photoshop-fanaat Ard Gelinck, die beroemdheden met hun jongere zelf op de foto zet. André dus ook… of is het Brad? De Italianen zien het verschil in ieder geval niet.

Dubbelganger

De volkszanger vindt de verwarring helemaal niet erg. ‘Zeg het al jaren thuis!’, grapt hij op Instagram. ‘Mijn dag kan niet meer stuk’. Vandaag zet hij zelf nog een kiekje met zijn ‘dubbelganger’ op Instagram. ‘Dat we beide iemand hebben die in ons rechteroor fluistert vind ik nog het engst aan deze foto.’

Photoshop

André is niet de enige die naast zijn jongere zelf is gezet door Ard Gelinck. Het Instagramaccount van de Achterhoeker staat vol met soortgelijke kiekjes van BN’ers én internationale sterren, en gaat dan ook de hele wereld over. Door al die aandacht is hij in vier dagen tijd van 10.000 naar 70.000 (!) volgers gegaan. Zie hieronder een greep uit zijn creaties:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram