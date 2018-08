Stellen kunnen droombruiloft winnen in nieuw tv-programma

Kees Tol krijgt dit najaar de zware taak zes trouwlustige koppels onder de duim te houden. De Volendammer presenteert het nieuwe SBS6-programma In de ban van de trouwring, waarin een droombruiloft op het spel staat.

Lees ook

Meghans vader was óók niet bij eerste bruiloft aanwezig

Zoveel stellen, zoveel smaken

Gratis trouwen met alles erop en eraan. Het lijkt een droom, maar voor één stel komt die droom vanaf oktober uit. Dat koppel moet het echter wel met vijf andere stellen eens zien te worden over hoe de perfecte bruiloft eruit ziet. De zes aanstaande echtparen die meedoen aan In de ban van de trouwring moet met elkaar één bruiloft samenstellen; een strandtent of sprookjeskasteel? Een glimmende sportwagen of klassieke koets? Een witte of een rode trouwjurk?

Stemmen

De tortelduifjes worden drie weken in één huis gezet om alle knopen door te hakken. Tussendoor krijgen ze ‘pittige’ opdrachten om zakgeld te verdienen voor de huwelijksreis. Via stemrondes waarin de koppels elkaar weg kunnen stemmen zetten ze steeds een stapje dichter bij het altaar.

In de ban van de trouwring is vanaf donderdag 11 oktober op de buis.

#KeesTol presenteert In de Ban van de Trouwring https://t.co/jAdcoh4JSB — Televizier (@Televizier) August 21, 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte