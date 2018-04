Hoera! Kim Kötter en Jaap Reesema zijn opnieuw ouders geworden

Blij babynieuws in huize Reesema! Kim Kötter en Jaap Reesema hebben zojuist bekendgemaakt dat hun zoontje is geboren. Het is het tweede kindje voor het stel.

Het jongetje luistert naar de naam Youp en is thuis in bad geboren. De twee hebben het nieuws wereldkundig gemaakt via Instagram met een lading prachtige kiekjes. Youp is het broertje van Muck, die in mei 2016 ter wereld is gebracht.

It’s a boy

Dat Muck een broertje zou krijgen, was al een tijdje bekend. ‘We krijgen er een lenig aapje bij!’, schreef ze een aantal maanden geleden bij een echofoto die ze deelde via Instagram. ‘Zo schattig!! En dat het echt een jochie is liet hij ook vanaf de eerste seconde zien.’

Zorgen

Toen de grote broer van Youp pas een paar weken oud was, kreeg hij een ALTE. ‘Het komt erop neer dat het lijkt dat je baby niet meer leeft. Blauw, slap, geen adem, ogen open, schuim om zijn mondje’, liet de presentatrice destijds weten via Facebook. Met spoed belandde het kindje in het ziekenhuis, waar hij een aantal dagen moest blijven. ‘Goddank is alles goed gekomen en geen blijvende schade.’ Hopelijk hoeven de ouders zich geen zorgen te maken om Youp.

