Echt liefdesverdriet had ie nog nooit gehad, maar nu weet singer-songwriter Douwe Bob (26) hoe het voelt. Hij schreef er goudeerlijke liedjes over op zijn album The shape I’m in. “Mijn ex was het glas water in mijn gezicht dat ik nodig had.”

Sinds het moment dat Douwe zijn hond Tammy kreeg, nu 2,5 jaar geleden, zijn de 2 onafscheidelijk. Hij neemt haar mee naar interviews en concerten, ook liggen ze samen in bed. “Dat vond mijn ex trouwens vreselijk.” Douwe vertelt dat hij altijd al een dierenmens is geweest. “Maar dit is wel een heel speciaal beessie. Ze is braaf en voelt me aan. Toen ik huilend op de bank zat met een gebroken hart, kwam zij me troosten.”

Vorig jaar rond deze tijd zat je er flink doorheen. Hoe kijk je daar nu op terug?

“Het is een goede les geweest. Liefdesverdriet is natuurlijk heel pijnlijk, maar het is ook een mooie en pure emotie. Er zijn veel gedachtes uit voortgekomen die uiteindelijk hebben geleid tot teksten voor mijn album. In I do beschrijf ik hoe ik mijn ex wilde omarmen en tegelijkertijd moest loslaten, omdat ik voelde dat de relatie echt stuk was. Voor mijn gevoel heeft het verdriet mijn creativiteit goed gedaan. Wat dat betreft is het het uiteindelijk waard geweest. Maar ik wil het niet nog een keer meemaken op die manier.”

Wat heb je ervan geleerd?

“Dat is het moeilijke aan liefde hè? Je denkt elke keer dat je ervan leert, maar dat doe je eigenlijk nooit. Al helemaal als je een romanticus bent zoals ik. Als ik verliefd ben, wil ik mijn vriendin in de watten leggen, bijvoorbeeld door te koken of haar mee uit eten te nemen. Ik verlies mezelf totaal in de liefde, zoals toen. Ik nam me na mijn relatie voor om een vrouw nooit meer zo dichtbij te laten komen, maar waarschijnlijk ga ik dat toch wel doen. Als liefde een vliegtuig was, zou niemand instappen: statistisch gezien is het gedoemd om te falen. Toch is het een fout die het waard is om gemaakt te worden.”

Waar ging het mis in die relatie?

“Ik was niet zo’n leuke gast meer, ging bijvoorbeeld vreemd. Doordat ik ook nooit had gedeald met alle bagage die ik meesleepte uit mijn jeugd en werk, voelde ik me klote. Uiteindelijk waren we gewoon geen match. Zij kon mij niet handelen en dat lag niet aan haar. Ik ben heel heavy: soms ben ik leuk, de andere keer kil. Als we ruzie hadden, kon ik ineens mijn spullen pakken, weggaan en een week niets meer van me laten horen. Als ik iets niet fijn vind, ga ik de confrontatie uit de weg. Dat maakt een relatie stuk.”

Hoe zorg je ervoor dat het niet weer gebeurt?

“Door altijd eerlijk te zijn. Je eerste leugen is het begin van het einde. Als je eenmaal liegt, kom je in een web terecht waar je niet meer uit kunt. In combinatie met alcohol kom ik dan in een neerwaartse spiraal terecht. Ik merk ook dat het belangrijk is om te praten. Als mijn toekomstige partner dat wil en ik niet, moet ik het gewoon doen. Het kan veel betekenen voor iemand.”

Kon je het begrijpen dat je ex het uitmaakte?

“Zeker. Al was ik in het begin vooral heel kwaad, ook op haar. Ik dacht onterecht dat het door haar en de relatie zelf kwam. Later bleek dat het veel dieper lag. Ik zat absoluut niet lekker in mijn vel. Dat was het glas water in mijn gezicht dat ik nodig had om wakker te schrikken. Het gevoel dat toen overheerste, was vooral schaamte. Dat ik me zo onfatsoenlijk had gedragen en haar had belazerd.”

