Doutzen Kroes legt Nederlandse gezegdes uit in het Engels en het is niet zo makkelijk als je denkt

Wanneer je Nederlandse zegswijzen letterlijk vertaalt naar het Engels wordt het vaak onzin. Aangezien zegswijzen vaak de fijne details in een taal weergeven, loopt het hier vaak mis in internationaal gezelschap. Doutzen Kroes legt uit.

Doutzen Kroes ziet alles door een roze bril en wanneer ze onze populaire zegswijze probeert uit te leggen aan wereldberoemde fotograaf Mario Testino, wordt het snel bijzonder komisch.

Het is huilen met de pet op wanneer je beseft dat al deze zegswijzen absoluut geen logica hebben wanneer ze letterlijk vertaalt worden. ‘Seeing it through the fingers’, ‘You have to fuck ants’, ‘an angel peeing over your tongue’ en veel meer. Merci, Doutzen om deze hilarische zegswijzen met de wereld te delen.

Doutzen Kroes was met Mario Testino en mede supermodel Lara Stone in Nederland om het jubileumnummer van Vogue Nederland te vieren. Het blad bestaat namelijk vijf jaar en viert verschillende publicatie met de top van de Nederlanse mode- en modellenwereld.

