Doutzen Kroes deelt zeldzame gezinsfoto (en oh, wat worden haar kids groot!)

Doutzen Kroes en haar man Sunnery James hebben allebei een glansrijke carrière, maar hun gezin blijft op de eerste plek staan. De kids zijn inmiddels 7 (zoontje Phyllon) en 4 (dochter Myllena Mae), en op een recente foto is te zien dat de twee groeien als kool.

Op het gezinskiekje is te zien hoe Phyllon op de schouders van zijn vader zit en Myllena de hand van haar moeder vasthoudt. ‘Love is love is love is love is love’, schrijft het topmodel erbij.

*Smelt*

De volgers van Doutzen smelten bij het zien van de foto. ‘Geweldige familie’, wordt er gereageerd. ‘Pure liefde’, aldus een andere fan.

Beeld: ANP, Instagram