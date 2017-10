Dat onze koningin een geliefde vrouw is, is zeker geen geheim. Ook Doutzen Kroes is dol op koningin Maxima. Dat heeft het supermodel gezegd in een interview met FHM. “Ik hou van haar. Ze heeft een bijzonder sterke persoonlijkheid en ondanks dat ik haar niet goed ken, komt ze altijd bijzonder sympathiek over.”

Het Friese topmodel presenteerde gisteren haar nieuwe lingerielijn Doutzen Stories. Ze is zelf een wondermooie dame, maar ziet Maxima als een van de drie mooiste vrouwen van ons land. “Ik hou van Maxima als onze koningin. Ik vind haar een schitterende vrouw om te zien.”

Op de vraag wie ze nog meer in de top-3 zou zetten van mooiste vrouwen van Nederland, kwam ze uit bij haar familie. “Mijn moeder is een voorbeeld voor me. Als ik zie hoe mooi zij ouder wordt, dat is prachtig om te zien. Daar kan ik alleen maar van dromen.”

Doutzen is tot slot erg onder de indruk van haar zus Rens Kroes. “Hoe Rens in het leven staat en de manier waarop zij mensen inspireert bewonder ik enorm. Ze is al talloze keren gevraagd om samen te werken met luxueuze commerciële merken voor grote bedragen, maar die wimpelt ze telkens af omdat ze niet achter de filosofie van die merken staat. Dat vind ik knap. Verder staat ze symbool voor een inspirerende, gezonde en gelukkige lifestyle, en dat is iets wat mensen in deze tijd nodig hebben. Ik kijk erg naar haar op.”

Bron: ANP EBuzz | Beeld: iStock