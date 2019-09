Nieuwe start voor Dotan: terug op het podium én (eindelijk) uit de kast

Zanger Dotan is homoseksueel. Dat heeft hij bekend in een groot interview met Johnny de Mol op SBS6. ‘Ik heb een heel bijzonder iemand in mijn leven, het is een vriend. Ik ben heel blij met hem’, aldus de zanger in een nieuwe ‘Waar is de Mol?’.

Advies: ‘Hou het maar voor je’

De geruchten dat Dotan gay zou zijn, staken al vaker de kop op, maar de zanger ging nooit op deze speculaties in. “Ik wist al vrij jong dat ik op mannen val. Maar ik heb het er heel moeilijk mee gehad om dat te accepteren.” Toen de zanger doorbrak in de muziekwereld, kreeg hij het advies er niet mee naar buiten te komen. “Hou maar voor je, zei men. Laat het maar in het midden.”

Angst vanwege Israëlische achtergrond

Mede daardoor heeft het Dotan naar eigen zeggen heel lang gekost om zichzelf volledig te kunnen accepteren. “Ik had ook angst vanwege mijn Israëlische achtergrond en de traditionele opvattingen die daar toch leven”, bekende de 32-jarige zanger. Hij vond het dan ook niet eenvoudig om het aan zijn vader te vertellen. “Het heeft lang gekost voordat hij het kon accepteren. Dat gesprek was niet makkelijk.”

Huilend in bed

“Ik had lang gehoopt dat het weg zou gaan. Ik heb als puber vaak huilend in bed gelegen: alsjeblieft, kan het overgaan. Maar je kan het natuurlijk niet veranderen. Nu ben ik er trots op, ik schaam mij er niet voor en ben heel happy”, aldus de openhartige zanger. Dotan wil zich er niet langer voor schamen. “Ik wil juist graag kinderen en trouwen en al die dingen.” Over zijn huidige partner voegt hij toe: “Ik wil heel graag de rest van mijn leven met hem samen zijn.”

Band met moeder voorgoed beschadigd

In het programma spreekt Dotan ook open over zijn band met zijn ouders. Zo vertelt hij dat zijn band met zijn vader hersteld is nadat ze elkaar vijf jaar niet zagen toen Dotan een puber was. Zijn band met moeder Patty Harpenau lijkt echter voorgoed beschadigd. “Ik heb helaas moeten beslissen om het contact met haar te verbreken. Dat komt denk ik ook niet meer goed. Dat is heel verdrietig, maar het is wel het beste voor mij”, aldus de zanger.

Trollengate

Ook blikt de zanger terug op een bewogen jaar nadat de Volkskrant onthulde dat hij gebruik maakte van neppe accounts om zijn populariteit te vergroten. Hij kwam in een storm van kritiek terecht. “Als ik erover praat krijg ik kippenvel van hoeveel schaamte ik er nog over voel”, zegt hij wanneer Johnny hem vraagt naar het verzonnen verhaal over een leukemiepatiënt die Dotan zou hebben ontmoet na een optreden.

Zelfmoordgedachten

Hij benadrukt dat hij zichzelf niet zielig wil vinden, maar zegt wel “donkere momenten” te hebben beleefd in de nasleep. “Ik heb me nog nooit zo leeg gevoeld. Er waren echt momenten waarop ik dacht dat het voor mij niet meer hoefde.” De zanger zegt na een jaar hard werken, dichter bij zichzelf te zijn dan ooit.

Lees ook:

Moeder Dotan over terugkeer zoon: ‘Ik heb me zo zorgen gemaakt’

Comeback

Dotan kwam onlangs terug met de nieuwe single Numb (nog steeds stijgende in de hitlijsten), waarin hij onder meer zingt over de moeilijke periode die hij achter zich heeft liggen. Later deze maand, op 23 september, keert hij na meer dan een jaar weer terug op het podium. Op 23 maakt hij zijn comeback in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam.

Bekijk hier de uitzending van Waar is de Mol? terug.

Het prachtige Numb:

Denk je aan zelfmoord? Neem contact op met 113. De crisislijn is 24/7 open, ook kun je er terecht voor therapie met een psycholoog, of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.