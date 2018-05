‘Spoorloze’ Dotan bleek gewoon thuis te zijn met déze zangeres

Zelfs voor zijn eigen moeder Patty Harpenau hield Dotan (31) zich onvindbaar, maar het lukte Story om de spoorloze zanger op te sporen. Hij bleek gewoon thuis te zijn en daar was-ie niet alleen, maar met zangeres Caro Emerald (37). Wat zij daar deed én waarom ze zo betrapt reageerden, wordt in het midden gelaten.

Lees ook: Dotan blijkt helemaal geen contact meer te hebben met zijn familie

Toen zanger Dotan Harpenau in april door de Volkskrant werd ontmaskerd als een stelselmatige leugenaar, die jarenlang tal van nepaccounts van zogenaamde fans op social media had aangemaakt om zijn populariteit te bevorderen, keerde praktisch het gehele land zich tegen hem. Hoewel Dotan eerst probeerde stilzwijgend onder de publieke druk uit te komen, besloot hij later alsnog een video op zijn Facebookpagina te plaatsten, waarin hij spijt betuigde. Ook zat hij aan tafel in RTL Late Night, waarin presentator Humberto Tan hem alle gelegenheid gaf om in vaagheden te blijven praten.

Verdwenen

Na deze uitzending verdween Dotan van de radar. Niemand wist waar de zanger verbleef, maar Story heeft hem afgelopen weekend tóch weten te vinden. Hij bleek gewoon thuis te zijn in zijn appartement nabij het hoofdstedelijke Vondelpark in Amsterdam. ‘Je overvalt me een beetje’, aldus Dotan tegenover de verslaggever, als hem de vraag wordt gesteld hoe het met hem gaat. Zoekend naar woorden vertelt hij: ‘Ik ben genoeg lastiggevallen de afgelopen tijd. Er is een hoop gebeurd. De afgelopen weken heb ik de rust gevonden om alles wat er voorgevallen is te verwerken, en mijn leven weer op te pakken.’

Tijdens het bezoekje heeft Story de zanger én zijn gezelschap bovendien op de kiek weten te zetten. Bekijk de foto hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.



Bron: Story | Beeld: ANP