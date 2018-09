Dotan pakt de draad op en is weer aan het werk als songwriter

Een aantal maanden geleden was er een hoop te doen rondom Dotan en zijn trollenleger, waarna het een tijdje stil bleef. Tot nu, want de singer-songwriter lijkt de draad weer op te hebben gepakt. Hij is weer aan het werk, zo laat hij via Twitter weten.

Dotan is weer begonnen met het schrijven van nummers en heeft zojuist de plaat gedeeld waar hij aan meegewerkt heeft. ‘Meegeschreven aan dit nummer met Dustin Tebutt’, schrijft de songwriter bij de video van het nummer ‘Satellite’. ‘Ik ben er erg trots op.’

Of de ‘Home’-zanger ook weer bezig is met eigen muziek, is vooralsnog niet bekend.

Got to write this song with @DustinTebbutt – very proud of it! 💫 https://t.co/woKzifXEua — Dotan (@DotanMusic) 14 september 2018

Bron: Shownieuws | Beeld: ANP