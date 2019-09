Knap stel! Verliefde Dotan deelt voor het eerst foto’s met zijn nieuwe vriend

Eerder deze maand maakte Dotan (32) in ‘Waar is de Mol?’ bekend de liefde te hebben gevonden bij een man en “heel gelukkig” met hem te zijn. Hoe de nieuwe vlam van de zanger eruitziet, bleef een raadsel. Tot nu.

De verliefde Dotan heeft voor het eerst zijn grote liefde aan de buitenwereld getoond met een tweetal romantische kiekjes. “I can’t wait to see you very soon”, schrijft de zanger erbij.

Genieten

Fans van Dotan zijn ontzettend blij voor hem dat het goed gaat in de liefde. “Mooie mannen, veel geluk samen!”, luidt een van de reacties. Een andere volger schrijft: “Zo lief… geniet maar lekker saampjes!”

Acteur

De nieuwe vriend van Dotan heet Grant Boone en groeide op in de Verenigde Staten. Hij is een acteur en speelt onder andere een rol in Unusual Suspects: Mother’s Day Murders.

Dit bericht bekijken op Instagram ♥️ I can’t wait to see you very soon Een bericht gedeeld door Dotan (@dotanmusic) op 12 Sep 2019 om 4:10 (PDT)

Uit de kast

De geruchten dat Dotan homoseksueel zou zijn, staken al vaker de kop op, maar de zanger ging nooit op deze speculaties in. Tot hij werd geïnterviewd door Johnny de Mol in Waar is de Mol?. “Ik wist al vrij jong dat ik op mannen val. Maar ik heb het er heel moeilijk mee gehad om dat te accepteren”, vertelde hij in het programma. Toen de zanger doorbrak in de muziekwereld, kreeg hij het advies er niet mee naar buiten te komen. “Hou maar voor je, zei men. Laat het maar in het midden.”

Comeback

Dotan kwam onlangs terug met de nieuwe single Numb (nog steeds stijgende in de hitlijsten), waarin hij onder meer zingt over de moeilijke periode die hij achter zich heeft liggen. Later deze maand, op 23 september, keert hij na meer dan een jaar weer terug op het podium. Op 23 maakt hij zijn comeback in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam.

