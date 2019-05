Dotan over ‘moeilijkste jaar uit zijn leven’: ‘Ik ben weer terug’

Ongeveer een jaar geleden kwam naar buiten dat Dotan meer dan honderd nepaccounts op sociale media gebruikte om zijn imago op te poetsen. De zanger kwam flink onder vuur te liggen en noemt de periode na de onthulling dan ook een van de meest zware uit zijn leven. “Maar het was ook de meest leerzame.”

Het is een tijdje erg stil geweest rondom Dotan, maar nu heeft hij voor het eerst in vijf maanden weer iets van zich laten horen. Op Twitter doet hij een emotioneel boekje open over het afgelopen jaar én vertelt hij aanstaande woensdag met nieuwe muziek te komen.

Gegroeid

“Afgelopen jaar is veruit het moeilijkste jaar uit mijn leven geweest, maar ook het meest leerzame”, begint de zanger. “Ik ben nog nooit zoveel gegroeid op persoonlijk vlak en heb daar de tijd voor moeten nemen. Sorry dat ik in al die tijd niets van me heb laten horen.”

Veel nieuwe muziek

Ook verklapt hij een aantal maanden geleden de studio in te zijn gedoken. “Ik heb alles van mij af geschreven”, vervolgt Dotan. Naar eigen zeggen volgt er veel nieuwe muziek en komt aanstaande woensdag zijn eerste single ervan uit. “Het is een liedje wat ik schreef in een tijd waarin ik niets voelde en niet meer wist hoe het was om iets te voelen… maar er wel alles aan wilde doen om daar weer te komen.” Hij sluit af met de woorden: “Ik ben blij dat ik weer terug ben en kan niet wachten om weer het podium op te kruipen met veel nieuwe muziek.”

