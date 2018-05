Dotan voor het eerst in het openbaar gespot na ‘trollengate’

Dotan leek van de aardbodem verdwenen sinds bekend werd dat hij jarenlang tientallen nepprofielen op social media gebruikte om zijn imago op te poetsen. De zanger is gisteren voor het eerst weer in het openbaar gespot, op Schiphol…

Dotan lijkt het land te willen ontvluchten. Fotograaf Robin Utrecht spotte hem op Schiphol. De zanger keek veel om zich heen en zette een zonnebril op om niet herkend te worden. Waar de reis van Dotan naartoe gaat is onbekend, maar volgens de fotograaf nam hij een intercontinentale vlucht.

Eerder contact

Eerder liet zijn moeder Patty Harpenau weten dat haar zoon niet gevonden wil worden. ‘Ik heb inmiddels via via contact gehad met Dotan’, vertelt Patty aan Privé. ‘Hij heeft behoefte aan rust en wil even niet gevonden worden. Even op adem komen na dit hachelijke avontuur. Het neemt echter niet weg dat ik het een verbijsterend slecht scenario heb gevonden en eigenlijk nog steeds vind. Het is nog niet helemaal rustig op internet.’

