Dotan blijkt helemaal geen contact meer te hebben met zijn familie

Nadat de Volkskrant onthulde dat er jarenlang tientallen nepprofielen op social media gebruikt werden om het imago van Dotan op te poetsen, gaat de zanger diep door het stof. Het nieuws kwam hard aan bij zijn trouwe fans, maar ook zijn familie kwam voor een onaangename verrassing te staan. Dotan blijkt namelijk volledig met hen gebroken te hebben.

Een bekende van de familie Harpenau (kunstenares en schrijfster Patty is Dotans moeder, Noam zijn broer) vertelt dat de zanger brak met zijn hele familie. ‘Een afschuwelijke situatie’, aldus de bron tegenover Story. ‘Zijn moeder en broer maar ook andere familieleden zijn altijd zijn grootste fans geweest.’ Toen Dotan doorbrak als zanger, zou de familie er alles aan hebben gedaan om hem te promoten. Daar zou hij toen al heel gespannen over hebben gedaan. ‘Dan zei hij dat hij alles op eigen houtje wilde doen en per se niet wilde meeliften op de naam Harpenau.’

Dotans management

‘Maar om dan al het contact met je familie te verbreken, is erg vreemd’, gaat de bekende van de familie Harpenau verder. ‘Ik weet dat als bijvoorbeeld zijn moeder hem wil bellen om gewoon te vragen hoe het met hem gaat, ze dat via zijn management moet doen. En toch staat zijn familie nog steeds in de concertzaal als hij optreedt en kopen ze zelf een kaartje, puur en alleen om hem te ondersteunen, ook al wil hij zelf niets meer van ze weten.’

