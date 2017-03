Door dit drankje krijgt topmodel Adriana Lima haar platte buik

Adriana Lima verwondert ons dagelijks met haar heftige sportsessies op Instagram, maar haar abs zijn ook vrij indrukwekkend te noemen. En da’s een understatement. Toch schijnt het wondermiddel voor haar platte buik geen work out maar een drankje te zijn. En dat gaan wij nu dus massaal drinken!

Wondermiddel

De 35-jarige Adriana is niet alleen topmodel, maar ook nog eens moeder van twee dochtertjes. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is voor ons een raadsel. Want je ziet er werkelijk niets van bij de Braziliaanse schone. Ze hangt geregeld in de gewichten, maar start haar dag áltijd met een zelf gebrouwen drankje. En nu heeft ze eindelijk het recept gedeeld!

Recept

Pak pen, papier en noteer: Start je dag vanaf nu met een mengsel van een halve avocado, een glas water (melk of magere yoghurt kan ook) en een beetje honing voor de smaak. Gooi dit in de blender tot je een gemakkelijk drinkbaar mengsel hebt, en drink dit iedere ochtend. Het zou namelijk goed zijn voor je stofwisseling en je ook nog eens veel energie geven. Ook zou het drankje een opgeblazen gevoel tegengaan.

Ga jij het proberen?

KISS MY …… ABS UNICORN POWER A post shared by Adriana Lima (@adrianalima) on Jan 19, 2017 at 8:46pm PST

Bron: Grazia, Instagram

