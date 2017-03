Door deze 5 dingen word je minder snel aardig gevonden

Sommige mensen lijken met iedereen door een deur te kunnen, zonder hiervoor ook maar iets van moeite te hoeven doen. Anderen daartegen, lijken het moeilijker te vinden om nieuwe contacten te maken en aardig gevonden te worden. Herkenbaar? Dan zou je zomaar eens van deze vijf dingen kunnen doen. Want die zorgen ervoor dat je minder ‘likeable‘ gevonden wordt. Oei!

Name-dropping

Af en toe een heel klein beetje pronken met je succes kan geen kwaad. Maar wanneer je iedere gelegenheid aangrijpt om te vertellen met wie je allemaal contact hebt, ben je niet goed bezig. Integendeel, dit zal juist tegen je werken! Vriendelijkheid en attente acties leveren je meer punten op dan continu namen noemen van belangrijke mensen door wie jij omringd wordt. Echt!

Roddelen

Dit lijkt een open deur, maar wees eens eerlijk: hoe vaak gebeurt het dat je eventjes iets mompelt over die ene collega die maar niet doet wat jij wilt? Precies. Roddelen zorgt voor een onprettige sfeer, je doet mensen er vaak pijn mee én je roept over jezelf af dat er ook over jou gepraat zal gaan worden. Kortom; doe dit niet! Speel liever open kaart en práát wanneer je iets dwarszit.

Vastgelijmd zitten aan je telefoon

Dit is een lastige. Want ook wij kijken vaker dan ons lief is op onze telefoon. Doe dit echter niet wanneer je nieuwe mensen ontmoet en probeert vrienden te maken, want het ziet er ontzettend ongeïnteresseerd uit. Wanneer je je compleet focust op je gesprekspartner, zul je zoveel leukere gesprekken hebben! En ja – dan vinden mensen je dus ook een stuk sneller een ‘leuk persoon’.

Niet open-minded zijn

Wanneer je open-minded een gesprek in gaat, zul je toegankelijk gevonden worden. Je laat hiermee zien geen vooroordelen te hebben waardoor mensen zich sneller op hun gemak zullen voelen bij jou. Natuurlijk hoef je het niet over álles eens te zijn, maar probeer in ieder geval iedere nieuwe gesprekspartner een kans te geven.

Te serieus zijn

Nog zo’n puntje waarmee je niet snel geliefd zult zijn; wanneer je té serieus in het leven staat. Natuurlijk is er niks mis mee om je zaken op orde te hebben, maar probeer het leven vooral met een flinke korrel zout te nemen. Af en toe een lolletje trappen is heel gezond, en samen lachen is een van de beste manieren om nieuwe vrienden te maken. Want je weet wat men zegt hé? ‘Don’t take life too serious. Nobody gets out alive anyway!’

