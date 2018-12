Doodsoorzaak ‘Nieuwe Tijden’-actrice Désirée Viola (26) bekendgemaakt

We zijn nog steeds in shock door de onverwachte dood van Goede Tijden-acteur Dave Mantel, wiens hart het twee weken geleden op 37-jarige leeftijd begaf. Maar opnieuw is er een actrice veel te vroeg heengegaan. Désirée Viola, die een rol had in de dochtersoap van GTST ‘Nieuwe Tijden’, is vrijdag op 26-jarige leeftijd overleden. Vandaag is meer bekendgemaakt over haar doodsoorzaak.

Preventie

“Op de rouwkaart zal een oproep worden geplaatst om te doneren aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding”, vertelt Désirée’s vader Vlaming Breugelmans (één van de oprichters van het festival Pukkelpop) gisteravond laat aan de Gazet van Antwerpen. Door bekend te maken dat zijn dochter er zelf voor heeft gekozen uit het leven te stappen, hoopt hij dat andere gevallen voorkomen kunnen worden. “Door er niets over te zeggen doen we meer kwaad dan goed. Mensen met problemen moeten weten waar ze terechtkunnen, zodat niemand dit ooit nog hoeft mee te maken.”

Vlaamse kinderheldin

Désirée Viola was in Nederland bekend van haar rol als Fien Poirier in Nieuwe Tijden, de spin-off van Goede Tijden, Slechte Tijden. Verder kenden veel Belgische kinderen haar als prinses Roos van de Studio 100-reeks Prinsessia op tv-zender Ketnet. Ook speelde zij in de Belgische jeugdsoap Galaxy Park.

Denk je aan aan zelfmoord? Neem contact op met 113. De crisislijn is 24/7 open,ook kun je er terecht voor therapie met een psycholoog, of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.

