In New York zijn maandagavond vier mensen omgekomen door een schietpartij in een appartement. Onder de slachtoffers zijn een 47-jarige Nederlandse vrouw en haar zesjarige zoontje, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Inmiddels is bekend dat de overleden moeder een lid van de GTST-familie was.

Lees ook

Liza Sips: ‘Sporten? Joh, laat maar dacht ik, straks ben ik toch weer zwanger’

Schietpartij

Even voor 21.00 uur lokale tijd kreeg de politie een noodoproep over een schietpartij in een appartement in de New Yorkse wijk Queens. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze de slachtoffers dood aan. Ook lag er een pistool.

Trudy Pouw

Volgens The New York Post is de dader een Amerikaan van 39. Het Nederlandse slachtoffer zou zijn ex-vrouw zijn. Het gaat volgens de krant om de actrice en kunstenares Linda Olthof. Zij speelde in 2008 kort mee in de RTL 4-soap Goede tijden, slechte tijden. Ze was in acht afleveringen te zien als Trudy Pouw, de moeder van Vicky gespeeld door Liza Sips. Enkele jaren geleden verhuisde Linda naar Amerika, waar ze zoontje Jimmy kreeg met de Amerikaan James Shields. Ze werkte daar als regisseuse en actrice, maar kwam al snel weer terug naar Nederland.

De ex kon het niet verkroppen dat Linda terugging naar Deventer: De 47-jarige Linda Olthof uit Deventer en haar zoontje Jimmy is maandag in New York slachtoffer geworden van een schietpartij. Daarbij kwam ook een andere Nederlandse vrouw (38) om het… https://t.co/snxSe9LfJR pic.twitter.com/6uqkWin4gI — deStentor_Deventer (@ds_Deventer) August 1, 2018

Alarmbellen

Olthof was docente bij de toneelopleiding van de ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem. Volgens een woordvoerster is het nieuws keihard aangekomen, schrijft het AD. De Telegraaf weet te melden dat Linda al een naar voorgevoel had. Haar zwager vertelt daar: “Toen ze niet terugkwam, gingen alle alarmbellen af.”

Ook huidige vrouw overleden

Behalve haar en hun zoontje schoot de Amerikaan ook zijn huidige vrouw, de eveneens Nederlandse Saskia, dood, schrijft de krant. Vervolgens beroofde hij zichzelf van het leven. De krant citeert uit een GoFundMe-pagina van de dader.

Strijd om voogdij

Volgens de krant woonde de ex-vrouw met haar zoontje in Nederland en waren twee maanden in New York zodat het zoontje zijn vader kon zien. De vrouw en haar ex waren verwikkeld in een juridisch conflict over hoe vaak de man hun zoon kon zien.

Verschrikkelijk

Buitenlandse Zaken spreekt van “een verschrikkelijke situatie” en heeft de familie van de Nederlandse slachtoffers op de hoogte gebracht. De nabestaanden krijgen consulaire bijstand.

Denk je aan aan zelfmoord? Neem contact op met 113. De crisislijn is 24/7 open,ook kun je er terecht voor therapie met een psycholoog, of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte