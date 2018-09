Hoe leuk: Donny Roelvink gaat samenwonen met zijn vriendin Amijé

Na hun ‘Temptation Island’-avontuur zetten Donny Roelvink en zijn vriendin Amijé de volgende stap. Het stel trekt binnenkort samen in. De vloer is net gelegd in hun Amsterdamse optrekje.

Lees ook: Halló zeg! Donny Roelvink toont loeistrak lichaam op Instagram

Het leek er even op dat Donny was gevallen voor de charmes van de ‘Temptation Island’-verleidster Danique, maar uiteindelijk heeft de ultieme relatietest er juist voor gezorgd dat hij en zijn vriendin dichterbij elkaar zijn gekomen. Het gaat zelfs zo goed tussen de twee, dat ze gaan samenwonen. Donny en Amijé delen met trots een kiekje van hun pas gelegde vloer. ‘Ons huisje is bijna klaar’, schrijft de brunette bij de foto.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: RTL, Instagram