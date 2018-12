Spierbundel Donny Roelvink laat vol trots zijn nieuwe lichaam zien

Donny Roelvink had een doel voor hij 21 werd: een sixpack krijgen. Gisteren was het zover. En ja hoor, de realityster is veranderd in een spierbundel!

Op 1 oktober is Donny de uitdaging aangegaan. Hij zou weer fanatiek eten en sporten om zo gespierd mogelijk te zijn op zijn 21ste verjaardag. De realityster heeft er keihard voor gewerkt en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Donny is nu in ‘the shape of his life’! Hij deelt een voor- en nafoto om het indrukwekkende resultaat te laten zien.

Documentaire

Donny heeft ook een korte YouTube-documentaire gemaakt van de challenge, gefilmd van het eerste moment tot nu. Zijn fans hebben veel respect voor hem. ‘Wat een progressie!’, reageert een volger. ‘Echt goud en een motivatie om hetzelfde te gaan doen.’

Beeld: ANP, Instagram