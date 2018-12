Even hardop lachen: Donny Roelvink deelt hilarische oude foto met broer Dave

Dave (24) en Donny (20) Roelvink waren lang niet altijd de spierbundels die ze nu zijn. Om dat nog maar eens extra te bevestigen, deelt Donny een foto uit de oude doos samen met zijn broer.

Lees ook

Donny Roelvink schrijft ontroerende brief aan overleden oma: ‘Je was mijn 2e moeder’

Verschil mot er weze

Op de foto is te zien dat Dave al wel had ontdekt wat een sportschool was, maar Donny nog niet. De jongste van de twee schrijft op Instagram: “Kleine throwback Thursday toen ik nog niet trainde en Dave Roelvink wel”, aldus Donny, die afsluit met een aantal dubbel liggende emoji’s.

Die kapsels! XD

De broers zijn bijna onherkenbaar (die kapsels!) op het plaatje, waarop ze shirtloos poseren. Donny kan er gelukkig zelf wel om lachen en zijn volgers vinden het plaatje dan ook hilarisch.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Voor de leuk, nóg een geinig plaatje van de broers van lang gelee (2005):

Bron: Story | Beeld: HH