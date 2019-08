LOVE it: Donny Roelvink maakt binnenkort zijn opwachting in ‘GTST’

Na de zomerstop van ‘GTST’ is er ieder jaar weer een hoop veranderd in Meerdijk. Vaak sneuvelt er wel een (of meerdere) personage(s), maar er komen ook altijd weer nieuwe inwoners naar het soapdorp. Ook komend seizoen kunnen we daar weer op rekenen (zo komt dit geliefde personage weer terug) en krijgen we binnenkort ook een nieuw gezicht te zien. Degene die over een aantal dagen (!) zijn intrede zal maken in de dagelijkse soap, is niemand minder dan de knappe Donny Roelvink.

De tijd mag van ons wel wat sneller gaan vanaf nu, want hállo, Donny Roelvink in GTST. Des te meer reden om de soap weer te gaan kijken, toch?

Aanstaande maandag

Al vanaf maandag 12 augustus is de zoon van Dries te zien in Meerdijk. We horen je denken, aankomende maandag al? Dan is de zomerstop van GTST toch nog helemaal niet voorbij? Dat klopt inderdaad. Donny zal dan ook in de verhaallijn te zien zijn die exclusief te volgen is via Instagram Stories, Hartsvriendinnen?. Deze begint een paar weken voordat het nieuwe seizoen op de buis verschijnt.

Model

“Ik ben vandaag in Meerdijk omdat ik opnames heb voor GTST Hartsvriendinnen“, vertelt Donny in een interview met RTL Boulevard. “Ik speel de rol van Martijn. Ik ben een model/acteur die eigenlijk te weinig klussen heeft. Daarom werkt hij voor rent a friend. Ik word ingehuurd door Puck, om haar vriendin Nina ervan te overtuigen dat ik haar verloofde ben. Wat eigenlijk niet waar is. We doen alsof.”

Ook op tv?

Vooralsnog zal Donny alleen te zien zijn in de miniserie van Goede tijden, slechte tijden, maar dat betekent niet dat de acteur niet openstaat voor meer. “Mocht er namens GTST gevraagd worden om ook een rol te spelen in de serie, dan lijkt me dat superleuk. Daar is nu nog geen sprake van.”

Dit bericht bekijken op Instagram Donny Roelvink zet voet in Meerdijk. 😱 #rtlboulevard #gtst Een bericht gedeeld door RTLBoulevard (@rtlboulevard) op 6 Aug 2019 om 10:44 (PDT)

Puck en Nina

Hartsvriendinnen? vertelt in drie weken het verhaal van de oude vertrouwde GTST-personage Nina en nieuwkomer Puck Odolphy (Annefleur van den Berg). Puck duikt ineens op in het leven van Ludo’s dochter en zou het liefst hetzelfde leven leiden als Nina. Ze doet er dan ook alles aan om indruk op haar te maken. Maar valt dit bij Nina wel in goede aarde? De tijd zal het leren. En het leuke is trouwens dat Puck, net als Valentijn na Valentijns Vlucht, aan het einde van de Instagram-verhaallijn meegaat naar Meerdijk.

Driemaal daags

Toen de verhaallijn van Valentijns Vlucht liep, werden er drie keer per werkdag een aantal stories gepost. We nemen aan dat dit ook voor Hartsvriendinnen? geldt, maar daarover is niets bevestigd.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP, Instagram