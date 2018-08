Jaaa: Temptations Donny en Amijé zijn weer een setje

Nu ‘Temptation Island VIPS’ tot een einde is gekomen, is het eindelijk klaar met het stiekeme gedoe voor de deelnemers. En daar hoeven ze niet lang over na te denken. Zo hebben Niels en Rosanna door laten schemeren te gaan trouwen en laten nu ook Donny en Amijé van zich horen.

Op Instagram hebben ze allebei een liefdevolle foto gedeeld. ‘To love and beloved. I am happiest when I am right next to you’, schrijft Amijé bij het kiekje met haar Donny. ‘It’s you, it’s always been you my princess’, aldus haar grote liefde. Hij doet er overigens nog een schepje bovenop door er een emoji van een ring bij te plaatsen. Betekent dit dat hij op zijn knieën is gegaan voor Amijé?

Happy followers

Eén ding is zeker: de volgers van het koppel zijn ontzettend blij dat de twee tóch weer bij elkaar zijn. ‘Yes yes yes!’, wordt er gereageerd. En: ‘Jaaa, zo blij voor jullie.’

Danique

Na afloop van ‘Temptation Island VIPS’ kroop verleidster Danique voor de laatste keer op de barkruk naast Olcay. Zij vertelde in ‘Temptation Gossip’ openhartig over háár relatie met Donny nadat ze terug waren gekomen uit Mexico. Hierin vertelde ze onder meer dat ze het idee had dat Donny weer terug was bij Amijé, en die vermoedens kunnen nu dus bevestigd worden.

Dave, de broer van Donny, heeft de twee bovendien het vuur aan de schenen gelegd. In een video is te zien hoe hij het stel interviewt en Donny onder meer verteld waarom hij na ‘Temptation Island VIPS’ even afstand wilde nemen van Amijé:

Beeld: RTL, Videoland