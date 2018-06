Domien showt ‘nieuw, afgetraind’ lichaam, maar volgers schrikken van ‘mager’ lijf

Radio-dj Domien Verschuuren heeft vandaag een flinke lading kritiek over zich heen gekregen nadat hij op sociale media het resultaat liet zien van twaalf weken intensief sporten. Een deel van zijn volgers was niet erg onder de indruk van zijn ‘spierbundel’, noemde hem zelfs ‘mager’ en ‘ongezond’, en vond dat hij beter wat kilo’s aan kon komen.

Bodyshaming

“Lieve allemaal. Thanks voor de reacties! Leuk om te zien dat mensen hier iets van vinden. En dat is helemaal okay! Maar reacties als ‘eng mager’, ‘ga maar weer eten!’, ‘graatmager’ en ‘manorexia’ rieken naar ongegeneerde bodyshaming”, zo reageerde Domien op Instagram op alle reacties. “Bodyshaming is voor losers. Denk een beetje na voordat je met je schietgrage vingertjes op ‘plaatsen’ drukt. Ik kan er prima tegen, maar de wereld is groter dan je eigen bubbel.”

Kilo’s knallen

Domien plaatste vanochtend een voor-en-na-foto van zijn eigen bovenlichaam. Samen met enkele honderden luisteraars was hij de uitdaging aangegaan om in drie maanden tijd gezonder te eten en fitter te worden. Zo liet hij de broodjes kroket en de gevulde koeken liggen, en bracht hij flink wat tijd door in de sportschool. In totaal viel de ochtendjock van 3FM, die vorige week bekendmaakte over te stappen naar Qmusic, zes kilo af.

‘Ik wilde het leuk houden’

“Natuurlijk ben ik hartstikke tevreden met het resultaat, maar weet stiekem dat het meer had kunnen zijn. Breder, gespierder. Maar dat had ook betekend dat ik nog meer had moeten letten op voeding (moeten bulken: voedsel louter gebruiken als brandstof) en in plaats van drie keer, vier keer had moeten trainen. Had gekund, maar ik wilde het ook graag léuk houden”, aldus Domien.

De foto die Domien als eerste deelde:

Domien’s latere reactie:

