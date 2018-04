Domien Verschuuren heeft zich vorige week ziek gemeld, omdat het hem allemaal even te veel werd. De 3FM-dj voelde zich ‘kiplekker, behalve in mijn koppie’ en besloot twee dagen thuis te blijven, onthult hij vandaag in de uitzending.

‘Ik zat er zó slecht in’

“Ik word soms gewoon knettergek van al die anonieme schreeuwertjes die zeggen hoe kut je bent”, vertelde Domien maandag in zijn ochtendshow. “Ik was niet ziek, ik had geen griep. Ik voelde me eigenlijk kiplekker, behalve in mijn koppie. Ik zat er zó slecht in.” Hij besloot een paar dagen thuis te blijven en dat deed hem goed. “Ik zit weer op tachtig procent denk ik en de komende dagen kom ik weer richting honderd procent.”

Slechte cijfers raken Domien

De dj snapt dat het misschien gek kan overkomen. “Want je bent dj, je hebt het leukste beroep van Nederland en je doet het allermooiste werk dat er is. Dat is ook zo, maar soms is het allemaal iets te veel en ga je gebukt onder sociale druk en prestatiedruk.” De luistercijfers van de zender lopen terug en dat raakt Domien persoonlijk. “Het gaat niet zo goed met 3FM en daar kunnen we heel geheimzinnig over doen, maar als het niet goed gaat met 3FM en je bent de aanvoerder van het team dat niet zo goed gaat, dan is het ook automatisch jouw schuld.”

Psychische problemen bij jongeren

NPO 3, NPO 3FM en NPO FunX vragen onder het motto #trueselfie de komende weken aandacht voor psychische problemen bij jongeren. De publieke jongerenplatforms willen het onderwerp hiermee uit de taboesfeer halen. Vanaf maandag vertellen jonge ervaringsdeskundigen hun verhaal op tv, radio en online.

"Ik word soms gewoon knettergek van al die anonieme schreeuwertjes die tegen je zeggen hoe kut je bent". Op @3FM proberen we deze week psychische klachten als depressie en hoge werkdruk uit de taboesfeer te halen. Lees meer op https://t.co/Ju5XO8ugDB pic.twitter.com/6NnQKT5gBp — Domien Verschuuren (@Domien) April 9, 2018

