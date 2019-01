Veel lof voor Domien en ex-verloofde omdat ze dít nog samen doen

Qmusic-radiomaker Domien Verschuuren en zijn jeugdliefde Caroline van Zijl besloten vorig jaar om hun relatie na elf jaar te verbreken. Gelukkig kunnen ze het nog heel goed met elkaar vinden.

Lees ook

Verdrietig: Domien Verschuuren en verloofde na elf jaar uit elkaar

Aanzoek

In juli 2017, precies tien jaar nadat de twee verkering kregen, vroeg Domien haar ten huwelijk in Toscane. Al vrij kort daarna liet de radiomaker op Instagram weten dat het stel had besloten om uit elkaar te gaan. “Er is enkel liefde voor de elf jaar die we samen hebben gehad”, schreef Domien toen bij zijn bericht.

Diner voor twee

Gelukkig gaan de twee nog heel goed met elkaar om. Op Instagram worden ze dan ook regelmatig samen gespot. Zo ook op een foto van gisteren, waarop te zien is dat ze samen uit eten zijn bij sterrenrestaurant De Librije in Zwolle. “Een onvergetelijke ervaring. Mét Caroline van Zijl, aan wie ik dit in juni al cadeau had gedaan. Gelukkig wilde ze me nog meenemen”, schrijft Domien bij de foto.

Zo kan het ook

Fans vinden het fijn om te zien hoe goed de twee nog met elkaar omgaan. “Mooi dat jullie hier nog samen van kunnen genieten”, klinkt het onder de foto. “Mooi voorbeeld van hoe het óók kan”, zegt iemand anders. En zo is het!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP