De documentaire Whitney, een eerbetoon aan zangeres Whitney Houston, is op 9 augustus op het witte doek te zien. Het eerbetoon aan de overleden zangeres wordt op de dag dat ze 55 jaar zou zijn geworden in meer dan honderd bioscopen in Nederland vertoond.

Nooit eerder vertoonde beelden

Het is de eerste Whitney Houston-documentaire die officieel is goedgekeurd door de erfgenamen. De docu bevat nooit eerder vertoonde beelden van de muzieklegende, waaronder exclusieve demo-opnamen, zeldzame optredens en interviews. De documentaire is geregisseerd door Oscarwinnaar Kevin Macdonald (The Last King Of Scotland) en werd al eerder vertoond in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Familiedrama

Whitney Houston werd in februari 2012 dood gevonden in een badkuip in het Beverly Hills Hotel. Haar dochter, Bobbi Kristina Brown, werd op 31 januari 2015 óók in bad gevonden, buiten bewustzijn met haar gezicht naar beneden. Ze werd overgebracht naar een ziekenhuis waar ze maandenlang in een kunstmatige coma werd gehouden. Ze kwam daar helaas nooit meer uit en overleed op 26 juli 2015.

