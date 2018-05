Documentaire over NikkieTutorials in de maak: ‘Hier móet een camera op’

Ze is een groot voorbeeld voor velen vrouwen in Nederland én de rest van de wereld; beautyvlogger NikkieTutorials, oftewel Nikkie de Jager (24). Niet alleen willen we allemaal net zo waanzinnig kunnen make-uppen als Nikkie, ook is ze een rolmodel voor vrouwen met rondingen. Nu ze op YouTube bíjna de tien miljoen volgers aantikt en die grens op Instagram zelfs al voorbij is, is het hoog tijd voor een documentaire.

Spannend

Linda Hakeboom gaat de docu maken. Dat maakte Linda, die eerder documentaires maakte over Douwe Bob, Jett Rebel en Lil’ Kleine, vanmorgen bekend in de ochtendshow van Giel Beelen op Radio Veronica. “Dit wordt mijn eerste internationale documentaire. We gaan hem ook in het Engels maken. Heel spannend en ook heel anders dan ik normaal gewend ben.”

Beste vriendinnen

Linda kent Nikkie van het programma The Big Escape, waar ze allebei aan meededen. “Dat was te gek, daarna zijn we zo ongeveer beste vriendinnen geworden”, aldus de programmamaakster.

Hier móet een camera op

Linda ging daarna een keer met haar mee naar Los Angeles en keek haar ogen uit. “Je hebt daar van die toeristenbussen die langs huizen van beroemdheden rijden en we liepen daar nietsvermoedend samen over straat en zo’n hele bus begon te gillen omdat zij daar op straat liep”, vertelt Linda. “Toen dacht ik: ja, Linda nu ben je gek geworden. Dit is één van je beste vriendinnen en je móet er gewoon een camera op zetten. Dit is natuurlijk een fantastisch onderwerp.”

Poederen met wereldsterren

Nikkie, die gisteren bekendmaakte dat haar relatie met Rick (mogelijk vanwege zijn vermeende overspel) na zes jaar voorbij is, begon in 2008 met het uploaden van visagie-instructievideo’s op YouTube. Ze verwierf met name veel bekendheid met haar ‘power of makeup-video’s’, waarin ze slechts één helft van haar gezicht opmaakt om te laten zien hóeveel verschil make-up kan maken. Nu, tien jaar later, zijn haar video’s gezamenlijk meer dan 450 miljoen keer bekeken en deed ze de visagie van giga wereldsterren als Kim Kardashian en zangeres Jessie J.

Nikkie’s allereerste Youtubevideo:

En haar meest recente:

The power of makeup met Kim Kardashian:

