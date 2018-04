RTL zendt heftige documentaire over leven dj Avicii uit

Hij staat al enkele weken op Netflix, maar vanavond kunnen ook niet-abonnees de ‘schokkende’ documentaire Avicii: True Stories zien. RTL heeft zojuist bekendgemaakt de docu over het heftige leven van de vrijdag overleden dj vandaag uit te zullen zenden. De artiest werd op 20 april op 28-jarige leeftijd levenloos aangetroffen in een hotel in Oman.

Gestopt vanwege gezondheid

De film is gemaakt door Levan Tsikurishvili en geeft een beeld van de succesvolle carrière van Tim Bergling, de echte naam van Avicii. Ook komt de worsteling met zijn fysieke en mentale gezondheid en zijn plotselinge beslissing om te stoppen met toeren aan bod. Avicii trad op 28 augustus 2016 voor het laatst op. De dj en producer ervoer een bizarre hoeveelheid stress wanneer hij het podium op moest en stopte dan ook vanwege zijn gezondheid. Tim kreeg onder meer een acute alvleesklierontsteking te verwerken, ontstaan door overmatig alcoholgebruik, en zijn galblaas en blinde darm werden verwijderd. “De hele dancewereld is niet aan mij besteed. Het ligt echt niet aan de muziek of aan de shows, maar om alles eromheen”, zei hij toen.

Bios-waardig

De documentaire draaide eind oktober éénmalig in zeshonderd zalen, verdeeld over veertig landen. Sinds eind maart is deze te zien op Netflix. Tv-kijkend Nederland kan de veelzeggende film vanavond om 20.30 uur bekijken op RTL7.

Bekijk de trailer in onderstaande video:

Beeld: Hollandse Hoogte