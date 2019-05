Het dochtertje van Bibi Breijman en Waylon groeit als kool. Ze mag dan misschien pas zes maanden oud zijn, maar gaat nu al staan en blijkt nu al een muzikaal wonder te zijn.

Waylon heeft vol trots een reeks foto’s én een video gedeeld van de kleine Teddy. “Als ze van jou snoepjes zouden maken dan had ik binnen een week morbide obesitas… #deallerliefste #wordtmetdedagerger”, schrijft de zanger erbij. Op de beelden is te zien hoe het meisje achter de piano kruipt en er druk op begint te spelen. En dat is niet alles, er komen zélfs een aantal hoge noten uit haar mond.

Moppie

Bekende vrienden van het stel kunnen het niet laten om te benadrukken hoe schattig Teddy is. Zo stuurt Chantal Janzen een hartje onder de post en schrijft Patty Brard erbij: “Ooooooh oh oh… wat een moppie!”

16-jarige zoon

Teddy is op 24 november 2018 geboren en is het eerste kindje van Bibi en Waylon samen. De zanger had al een zoon uit een eerdere relatie, zó ziet de 16-jarige jongen eruit.

Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram