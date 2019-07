Cute: dochtertje Naomi van As blijkt nu al een echte fashionista te zijn

De dochter van Naomi van As en Sven Kramer groeit als kool. Het meisje is inmiddels iets meer dan 8 maanden oud en het wordt nu al duidelijk waar haar interesses liggen.

Op een gloednieuwe foto op het Instagramaccount van Naomi is te zien hoe de voormalig hockeyster lachend in de camera kijkt, terwijl de kleine Kae alleen maar oog heeft voor de Chanel-tas van haar moeder.

Chanel

De volgers van Naomi valt ook meteen op dat Kae nu al een passie voor mode heeft. “Heeft nu al smaak”, reageert een fan. Manon Meijers, de geliefde van Guus Meeuwis, plaatst ook een reactie onder de foto. “A Chanel bag is always better than a schep and an emmer”, grapt de styliste. Daar kan Naomi wel om lachen. “Hahaha wow, deze ga ik opschrijven”, laat ze weten.

Smelt weg bij de liefste foto's van de dochter van Naomi en Sven

Kae

Sven en Naomi leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. In november 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje, Kae. Onlangs deed Naomi in Flair een boekje open over het moederschap, Sven als vader én hun verdere kinderwens.

Dit bericht bekijken op Instagram ♡ Een bericht gedeeld door Naomi van As (@naomivanasofficial) op 7 Jul 2019 om 11:00 (PDT)

Beeld: ANP, Instagram