Goed nieuws: dochtertje Monica Geuze verlaat het ziekenhuis

Monica Geuze en haar geliefde Lars Veldwijk kunnen weer rustig ademhalen. Zara-Lizzy Noé, hun drie maanden oude dochtertje, mag na een aantal dagen opgenomen te zijn geweest het ziekenhuis weer verlaten.

Een paar dagen geleden vertelde de vlogger in tranen over de ziekenhuisopname van haar dochter, nu is er gelukkig goed nieuws voor de kersverse moeder. Haar kleine meisje mag weer mee naar huis, zo laat Monica weten in een nieuwe story op Instagram. ‘Word eens wakker, we mogen naar huis!’, horen we haar gelukzalig zeggen in het filmpje.

Preventief

In haar nieuwste vlog vertelde Monica dat haar dochter zes keer zo weinig dronk als zou moeten en daarom werd opgenomen in het ziekenhuis. ‘Het enige wat we weten, is dat ze dus te weinig drinkt en daardoor dus de kans op uitdroging om de hoek komt kijken. Dat is nu nog niet het geval. Het is meer preventief.’