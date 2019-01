Schattig: dochtertje Marly van der Velden verkoopt koekjes op straat

Wat doe je als 4-jarig meisje als je je favoriete speelgoed wil kopen? Dan bedenk je natuurlijk een superslim plan om het bedrag bij elkaar te sprokkelen. En dat is precies wat het dochtertje van Marly van der Velden, Sammy-Rose, heeft gedaan. Het meisje heeft zich nu al ontpopt tot een echte onderneemster en besloot om koekjes te verkopen op de straten van Baarn, de woonplaats van het jonge gezin.

De 4-jarige Sammy-Rose is druk met sparen voor een zogenaamde L.O.L.-pop en heeft volgens mama Marly zelf een plan bedacht hoe ze aan het geld gaat komen. ‘Ze gaat koekjes en limonade verkopen!’ schrijft Marly op Instagram. ‘Briljant bedacht.’

Koekjes bakken

Samen met haar vader Mike is Sammy-Rose koekjes gaan bakken. Op zaterdag gingen ze samen de straten van Baarn op om de zelfgebakken koekjes te verkopen. In de winterse kou probeert de kleine onderneemster winkelend publiek over te halen haar koekjes te kopen, zo te zien in een video op Instagram geplaatst door Mike. Daarbij laat hij weten erg trots te zijn om zijn kleine meid. ‘Onderneemster in de dop! Ze kwam zelf met dit idee!’ staat er bij het filmpje. Schattig!

Beeld: Peter Smulders, Instagram