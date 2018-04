Instagramfoto van de dag: dochtertje (1) John Ewbank om op te vreten in lief badpakje

Het ganse land is in de ban van het prachtige zomerweer. Oók de BN’ers en hun kroost, onder wie de kleine spruit van producer John Ewbank. Zijn vriendin én moeder van de zestien maanden oude Scottie Anne Marie, psychologe Kelly Weekers, deelt een foto waar we – en dat ligt écht niet alleen aan de temperatuur – instantly van smelten…

Krullenbol

“Als ik ergens blij van word is het de zon. Én chubby baby’s in badpakken. En dan bij voorkeur míjn chubby baby in badpak. Vandaag kan dus alleen maar een topdag worden! #thingsthatmakemehappy”, schrijft ze bij de foto van Scottie, die gezegend blijkt met een jaloersmakende bos blonde krulletjes.

Tropische vibes

Op het kiekje zit het meisje, dat in januari 2017 ter wereld kwam, in de tuin met een rietje uit een kokosnoot te drinken. Om het tropische plaatje compleet te maken, trok moeders een té lief roze badpakje met zomerse palmbladerenprint uit de kast. Voor de geïnteresseerden: het badpakje is van het merk Seafolly én is er ook in een grotere variant (want twinning is winning, weten GTST-actrice Marly van der Velden en haar dochtertje Sammy-Rose).

