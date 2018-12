Gelukkig: ziek dochtertje Chantal Bles weer thuis na spoedopname

Jada, het tweejarige dochtertje van styliste Chantal Bles en voormalig autocoureur Robert Doornbos, werd eerder deze week met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Het ernstig zieke meisje had een longontsteking. Gelukkig laat mama Chantal nu op haar Instagram zien dat hun dochtertje weer thuis is.

Lees ook

Dochtertje Chantal Bles (2) opnieuw met spoed opgenomen in het ziekenhuis

Stap in de goede richting

Bles schrijft bij de video: “We zijn weer thuis. Jada heeft een jasje uitgedaan. Ze hoest nog enorm veel, wat veel pijn doet en ze ligt alleen maar tegen mij aan. Maar ze is thuis en dat is een grote stap in de goede richting.”

Ernstig ziek

Het meisje werd een maand geleden ook opgenomen in het ziekenhuis, ze had toen hoge koorts. Jada is ernstig ziek. Eerder dit jaar werd er een grote tumor met uitzaaiingen bij haar ontdekt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders