Dochtertje Chantal Bles (2) opnieuw met spoed opgenomen in het ziekenhuis

Jada, het tweejarige dochtertje van styliste Chantal Bles en voormalig autocoureur Robert Doornbos, is wederom met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Het ernstig zieke meisje heeft een longontsteking.

Chantal en Robert kwamen net terug van een romantisch tripje in Londen, toen het noodlot toesloeg. ‘Direct na aankomst konden we door racen naar het Emma kinderziekenhuis want daar was Jada met spoed opgenomen met een longontsteking’, laat de styliste op Instagram weten. ‘Een emotionele rollercoaster maar de pure werkelijkheid voor ons… alles voor onze sterke Jada!’

Ernstig ziek

Het meisje werd een maand geleden ook opgenomen in het ziekenhuis, ze had toen hoge koorts. Deze winter werd er een grote tumor bij Jada ontdekt met uitzaaiingen. In juli werd het meisje een grote zus, toen haar broertje Josh ter wereld kwam.

