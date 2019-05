Wat een mijlpaal! Teddy, het dochtertje van Bibi en Waylon, kwam amper een halfjaar geleden ter wereld maar is nu al klaar met het zitten en kruipen. Het kleine meisje probeert al te staan, wat een schattig filmpje heeft opgeleverd.

Vol trots deelt de vriendin van Waylon een video op Instagram. Hierop is niet alleen te zien dat Teddy gaat staan, maar ook nog eens de muzikale genen van haar vader heeft geërfd. “Hallo Teddy, je bent morgen pas 6 maanden… dit hadden we niet afgesproken!”, schrijft Bibi erbij. Ze sluit af met de hashtags #teddysoerjadi en #allesgaattesnel.

Heel snel

De volgers van Bibi raken er niet over uitgepraat hoe snel Teddy erbij is. “Ik zeg marathon New York 2021… vlotte dame, hoor!”, grapt iemand. Een ander schrijft: “Dat gezichtje zo van dat doe ik wel even. Geweldig toch!”

Lees ook

Bibi Breijman reageert geweldig op ongevraagd advies van moedermaffia

16-jarige zoon

Teddy is op 24 november 2018 geboren en is het eerste kindje van Bibi en Waylon samen. De zanger had al een zoon uit een eerdere relatie, zó ziet de 16-jarige jongen eruit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram