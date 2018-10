Te schattig: dochtertje Anouk kan alleen maar ‘nee’ zeggen

Jelizah Rose, het jongste dochtertje van Anouk (43), heeft duidelijk een eigen wil. De zangeres deelt verschillende filmpjes op Instagram waarin te zien is dat het meisje maar één ding kan zeggen: nee, nee en nog eens nee.

Lees ook: Anouk kan na zes kinderen niet meer zwanger worden, maar ‘het is goed zo’

Wat Jelizah Rose niet wil, heeft ze duidelijk voor ogen. Maar wat ze wél wil, is nog een lastige. Anouk vraagt keer op keer welk programma haar dochter wil zien, maar het enige antwoord dat ze te horen krijgt, is ‘nee’. En dat drijft de zangeres tot waanzin. ‘Nee’, schrijft ze geheel toepasselijk bij de reeks filmpjes.

*Smelt*

Al dat nee zeggen van Jelizah levert hilarische maar ook superschattige beelden op, zo vinden ook de volgers van Anouk. Ook herkennen ze deze kinderfase. ‘Hahaha, ik ben twee en ik zeg nee? Zo herkenbaar’, schrijft iemand erbij. Een ander: ‘Wat een heerlijk kind!’

Zes kids

Van de zes kinderen die Anouk heeft, is Jelizah Rose de jongste. Ze kreeg het meisje met Dominique Schemmekes, met wie de zangeres sinds 2015 samen is. Een jaar later verwelkomden ze hun eerste kindje samen.

Dit bericht bekijken op Instagram nee Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 25 Okt 2018 om 8:44 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram