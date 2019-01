Wat een knapperd! Dochtertje Sven en Naomi voor het eerst duidelijk te zien

Sinds de geboorte van Kae, het dochtertje van Sven Kramer en Naomi van As, zijn we natuurlijk allemaal benieuwd hoe dat kleine meisje met die volle bos haar eruitziet. Maar maar dat wist het stel goed verborgen te houden. Tot nu!

Vandaag deelt de trotse papa een intieme selfie waarop Kae voor het eerst héél duidelijk met haar gezichtje te zien is.

Prachtfoto

Sven en Naomi zijn volop aan het genieten van hun pasgeboren dochtertje. Dat is duidelijk te zien op de waanzinnig mooie foto die het gezinnetje deelt op Instagram. In het bijschrift deelt Sven enkel een hartje. En dat zegt natuurlijk meer dan genoeg.

Knap koppie

Voor het eerst is het gezichtje van Kae dus duidelijk in beeld en wat is ze knap zeg! Kae is pas tweeënhalve maand oud, maar zoals we op de foto kunnen zien is het kleine meisje nu al voorzien van prachtig donker haar.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️ Een bericht gedeeld door sven kramer (@svenkramer) op 10 Jan 2019 om 4:23 (PST)

Bron: Libelle | Beeld: HH