Wauw: dochtertje van Naomi en Sven heeft nú al een flinke bos haar

Naomi van As en Sven Kramer kunnen hun geluk niet op met de komst van hun dochtertje Kae. De trotse moeder laat op social media zien dat ze al voor het eerst heeft gewandeld met haar kleintje.

Lange lokken

Wat ook goed te zien is, is dat Kae – wat ‘puur geluk’ betekent – voorzien is van een flinke haardos. Het meisje heeft nu ze een week oud is al prachtige donkere lokken.

Bolus

Een bijnaam heeft kleine Kae ook al: haar ouders noemen haar hun ‘bolus’, een ander voor ehm… een grote booschap. Is het niet ‘scheetig’?

