Robert Schoemacher heeft drie prachtige kids: een zoon en twee dochters. Livia, het meisje dat hij tien jaar geleden kreeg met zijn huidige vrouw Claudia, is de jongste van het stel en timmert momenteel hard aan de weg als model. ‘Nadat we foto’s naar een modellenbureau hadden opgestuurd, kreeg ze in no time opdrachten’, verklapt de cosmetisch arts.

‘Livia Schoemacher (10) nieuwe Doutzen?’, kopt De Telegraaf, en wij snappen wel waarom. De knapperd blijkt namelijk onwijs fotogeniek te zijn en heeft zelfs al een magazinecover op haar naam staan. ‘Claudia en ik zagen zelf natuurlijk ook hoe bijzonder ze is’, aldus de trotse vader tegenover de krant. ‘Haar eerste opdracht was voor het tijdschrift Knippie en ze verscheen al meteen op de cover.’

Multitalent

Volgens Robert is dat niet haar enige talent. ‘Ze spreekt drie talen: Nederlands, Engels en Spaans. Acteren gaat haar ook makkelijk af, dat vindt ze nóg leuker dan poseren.’ Livia wil dan ook niets liever dan verschillende rollen spelen. ‘In films, in het theater. Het maakt niet uit waarin’, vertelt het 10-jarige meisje zelf. ‘Acteren in een drama lijkt me ook wel wat.’

