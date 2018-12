René van Kooten heeft een “onwerkelijke, intense, zware en spannende” periode achter de rug. De tweede dochter van de musicalacteur en zijn vrouw Tanya kwam op 14 november ter wereld na een zwangerschap van 26 weken en één dag.

‘Mama werd heel, heel erg ziek’

Dat heeft René vandaag bekendgemaakt via Instagram. “Dit ben ik op 16 november met een piepklein Apie op m’n borst”, schrijft René bij een foto uit het ziekenhuis in Leiden. “Dat Apie heet Sophia Giulia van Kooten en is op 14 november via een keizerlijke weg gehaald.” Het meisje moest ter wereld komen omdat “haar mama plotseling heel, heel erg ziek werd”.

‘Amper 900 gram’

Sophia werd veel te vroeg geboren en woog “amper 900 gram”. “Wat volgde waren spannende dagen op de intensive care voor mama en spannende weken voor Sophia in de couveuse.”

Beter

Inmiddels gaat het beter met Tanya en de kleine Sophia, die zich “als een leeuwin in de couveuse een weg naar papa en mama en supertrotse, grote zus Senna” vecht. “Ze is nu bijna dertig weken, weegt bijna 1300 gram en doet het naar omstandigheden fantastisch.”

Hartverwarmende steun

Hoewel moeder en kind het weer beter maken, wacht René en zijn gezin nog een moeilijke tijd. “We hadden het tot nu toe nooit gered zonder de briljante medische zorg in Leiden en zonder de fantastische, hartverwarmende steun van alle familie en vrienden… uit het diepst van ons hart; dank! Wees lief voor elkaar, dat helpt echt. Knuffel.”

Gezinsgeluk

René maakte afgelopen zomer bekend weer vader te worden. “Gehoopt, maar niet meer verwacht”, schreef hij destijds bij een echofoto. De musicalster liet weten dat de kleine in februari werd verwacht. René trouwde in 2010 met Tanya, in het najaar van 2011 kwam Senna ter wereld.

De zwangerschapsaanondiging:

