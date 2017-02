Dochter Quinty Trustfull bemachtigt rol in GTST

Entertainen blijkt in de familie te zitten. Moïse, de dochter van presentatrice Quinty Trustfull, heeft een rol in Goede Tijden Slechte Tijden bemachtigd! Vanaf 3 maart is Moïse in de soap te zien in de rol van Celia van Dam.

De 18-jarige Moïse is een bezig bijtje. De brunette heeft naast dat ze hard aan de weg timmert als actrice ook nog een eigen webshop, waar ze allerlei sieraden, tassen en meer asseccoires verkoopt. Toch is acteren een grote droom van Moïse, zo vertelt ze aan RTL.

”Dit is heel gaaf, echt waanzinnig”, vertelt Moïse bij RTL. ”Ik keek eigenlijk al mijn hele leven. Het is een meisjesdroom die uitkomt nu ik een rol krijg.” Over de rol vertelt ze: “Celia is een heel leuk en lief meisje, maar ook wel een beetje eigenwijs. Ze werkt nu in de Rozenboom, daar moet ze veel leren, want ze wil later een eigen hotel beginnen.”

Op de site van Goede Tijden Slechte Tijden kun je alvast een korte scène bekijken waarin Moïse te zien is. In de scène speelt ze samen met Jette van der Meij en Buddy Vedder.

Vanavond heb ik iets heeel leuks te vertellen bij @rtlboulevard – kijken dus! A post shared by By Moïse (@bymoise) on Feb 16, 2017 at 5:41am PST

Bron: RTL

