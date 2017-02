Dochter Patricia Paay reageert op gelekte seksfilm

Vandaag is een video met nogal expliciete beelden van Patricia Paay gelekt. Veel van haar vrienden en collega’s hebben al laten weten hoe verschrikkelijk ze het voor haar vinden. Nu heeft ook de dochter van Patricia gereageerd op het gebeuren.

Op Instagram deelde Christina Curry, de 26-jarige dochter van Patricia een foto. Op de foto staat de robot C3PO uit Star Wars met de quote: ‘It’s times like this that I really feel like shutting down.’

A photo posted by S A D G R L 😢 (@katinkacoorie) on Feb 9, 2017 at 9:47am PST

Vandaag werd bekend dat een seksfilm van Patricia Paay zonder haar toestemming op social media gedeeld is.

