Dat een meisje van 5 dít verzint: dochter Kim en Kanye haalt bizarre 1 aprilgrap uit

De twee oudste kinderen van Kim Kardashian en Kanye West zijn íets te ver gegaan met hun 1 aprilgrap afgelopen maandag. Dat heeft de realityster gisteren aan de Amerikaanse Elle vertelt. Papa Kanye was razend na de ‘grap’ van zijn kids, en eerlijk gezegd waren ook wij een beetje geschrokken van wat de pas 5-jarige North bekokstoofd had…

Ketchup-bloed

North schakelde haar broertje Saint (3) in om haar snode plan uit te voeren, aldus Kim. “Ze kwam met ketchup aan in de badkamer en smeekte me om dat op me te mogen smeren, net als in een enge film. Toen vroeg ze me te gaan liggen. Ik dacht echt dat ze maar aan het spelen was.”

‘Mama is dood’

De intenties van North waren niet zo onschuldig. “Ze heeft Saint dus gewoon geleerd op nep te huilen, ze deed het ‘m zo voor. En toen zei ze dat-ie naar beneden moest roepen dat mama dood was.”

Kim is onder de indruk

Echtgenoot Kanye kwam volgens Kim meteen naar boven rennen, en kon de grap niet waarderen. “Hij moest ze echt uitleggen dat dit niet grappig was, dat je dat niet doet.” Zelf lijkt Kim vooral naar de positieve kant te kijken. “Ik ben het met hem eens natuurlijk, maar ik was er wel van onder de indruk dat ze dit samen hebben verzonnen en als team hebben uitgevoerd.” Eh, oké, Kim…

Dit bericht bekijken op Instagram Merry Christmas 🎄 Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 26 Dec 2018 om 3:14 (PST)

